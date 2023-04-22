Как правильно хранить зимние шины? Простая инструкция

Например, можно ли их укладывать стопкой? И да, и нет!

Надеемся, среди наших читателей нет таких, которые сваливают грязные зимние шины (или колеса в сборе) в углу гаража и забывают о них до осени. Однако в этой инструкции почти каждый найдет для себя что-то полезное — эксперт «За рулем» Алексей Ревин собрал самые ценные советы по данной теме.

Как хранить зимние шины

Шины или колеса в сборе перед хранением моем, чтобы остатки реагентов не вызывали коррозию дисков и шипов.

Накачанные колеса в сборе укладываем стопкой или вешаем на кронштейны на стену гаража.

Снятые с дисков шины храним вертикально без нагрузки или на стеллаже в темном прохладном помещении (не стопкой!)

А вот интересный вариант хранения колес в сборе от нашего читателя: вертикальная труба с шайбами, обеспечивающими нужное расстояние между колесами.

Конструкцию такой стойки и прочие нюансы по хранению зимних шин подробно рассматриваем в отдельном материале.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках.

Фото: Depositphotos