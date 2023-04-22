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Как правильно хранить зимние шины? Простая инструкция

Например, можно ли их укладывать стопкой? И да, и нет!

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Надеемся, среди наших читателей нет таких, которые сваливают грязные зимние шины (или колеса в сборе) в углу гаража и забывают о них до осени. Однако в этой инструкции почти каждый найдет для себя что-то полезное — эксперт «За рулем» Алексей Ревин собрал самые ценные советы по данной теме.

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Как хранить зимние шины

  • Шины или колеса в сборе перед хранением моем, чтобы остатки реагентов не вызывали коррозию дисков и шипов.
  • Накачанные колеса в сборе укладываем стопкой или вешаем на кронштейны на стену гаража.
  • Снятые с дисков шины храним вертикально без нагрузки или на стеллаже в темном прохладном помещении (не стопкой!)

А вот интересный вариант хранения колес в сборе от нашего читателя: вертикальная труба с шайбами, обеспечивающими нужное расстояние между колесами.

Фото: Depositphotos

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За РулемИннокентий Кишкурно
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