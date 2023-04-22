#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

В Красноярске нашли дизельное топливо с необычной добавкой

На авторов «рецепта» уже завели дело о мошенничестве.

За РулемЖенщину посадили за то, что покусала инспектора ДПС

На одной из сетей красноярских АЗС продавали дизельное топливо, разбавленное авиационным керосином, топливом для генераторов и сушилок.

Владелец сети заправок «Энергоресурс» Александр Пономаренко и его подельник реализовали свыше 44 тысяч литров горючего, приготовленного по этому «рецепту», на сумму более 2 млн рублей в разных районах города.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В итоге схему раскрыла полиция. На сообщников заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Kras Mash/telegram

Фото: depositphotos

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 180
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0