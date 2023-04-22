В Красноярске нашли дизельное топливо с необычной добавкой
На авторов «рецепта» уже завели дело о мошенничестве.
На одной из сетей красноярских АЗС продавали дизельное топливо, разбавленное авиационным керосином, топливом для генераторов и сушилок.
Владелец сети заправок «Энергоресурс» Александр Пономаренко и его подельник реализовали свыше 44 тысяч литров горючего, приготовленного по этому «рецепту», на сумму более 2 млн рублей в разных районах города.
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В итоге схему раскрыла полиция. На сообщников заведено уголовное дело по статье о мошенничестве.
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Источник: Kras Mash/telegram
Фото: depositphotos
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