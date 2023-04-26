Интеллект водителя можно определить по его машине

Самыми интеллектуальными оказались владельцы Шкод.

Про водителей существует много обобщений, которые превращаются в стереотипы. Самый яркий из них – водители автомобилей BMW, который признан во всем мире, а не только в России.

Компания Scrap Car Comparison решила выяснить, как автомобиль может отражать уровень IQ его владельца, и провела исследование 2000 водителей – все они прошли тест на IQ. Есть данные, что примерно две трети населения планеты имеют показатель IQ от 85 до 115, в то время как только 2,5% будут иметь показатель ниже 70 или выше 130.

Исследование показало, что самые умные водители ездят на Skoda. Средний показатель их IQ равен 99%. В пятерку лидеров также вошли водители Suzuki, Peugeot, Mini и Mazda.

На другом конце рейтинга оказались водители Land Rover, Fiat и BMW. Но не стоит ругаться на результат – средний уровень их IQ все равно выше среднемирового.

Средний уровень IQ водителей разных марок

Место Марка автомобиля Средний уровень IQ 1 Skoda 99 2 Suzuki 98,09 3 Peugeot 97,79 4 Mini 97,41 5 Mazda 95,91 6 Toyota 95,76 7 Opel 95,11 8 Mercedes-Benz 94,74 9 Nissan 94,71 10 Seat 94,71 11 Citroen 94,29 12 Hyundai 93,52 13 Renault 93,41 14 Audi 93,25 15 Kia 93,01 16 Honda 92,88 17 Ford 92,75 18 Volvo 92,40 19 Volkswagen 92,25 20 BMW 91,68 21 Fiat 90,14 22 Land Rover 88,58

Современные методы обкатки двигателя: большинству автомобилей обкатка не требуется, но желательно ее все равно соблюдать, следуя ряду простых правил.

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Фото: кадр из фильма «Перевозчик»

Источник: Scrap Car Comparison