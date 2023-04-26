Интеллект водителя можно определить по его машине
Про водителей существует много обобщений, которые превращаются в стереотипы. Самый яркий из них – водители автомобилей BMW, который признан во всем мире, а не только в России.
Компания Scrap Car Comparison решила выяснить, как автомобиль может отражать уровень IQ его владельца, и провела исследование 2000 водителей – все они прошли тест на IQ. Есть данные, что примерно две трети населения планеты имеют показатель IQ от 85 до 115, в то время как только 2,5% будут иметь показатель ниже 70 или выше 130.
Исследование показало, что самые умные водители ездят на Skoda. Средний показатель их IQ равен 99%. В пятерку лидеров также вошли водители Suzuki, Peugeot, Mini и Mazda.
На другом конце рейтинга оказались водители Land Rover, Fiat и BMW. Но не стоит ругаться на результат – средний уровень их IQ все равно выше среднемирового.
Средний уровень IQ водителей разных марок
|
Место
|
Марка автомобиля
|
Средний уровень IQ
|
1
|
Skoda
|
99
|
2
|
Suzuki
|
98,09
|
3
|
Peugeot
|
97,79
|
4
|
Mini
|
97,41
|
5
|
Mazda
|
95,91
|
6
|
Toyota
|
95,76
|
7
|
Opel
|
95,11
|
8
|
Mercedes-Benz
|
94,74
|
9
|
Nissan
|
94,71
|
10
|
Seat
|
94,71
|
11
|
Citroen
|
94,29
|
12
|
Hyundai
|
93,52
|
13
|
Renault
|
93,41
|
14
|
Audi
|
93,25
|
15
|
Kia
|
93,01
|
16
|
Honda
|
92,88
|
17
|
Ford
|
92,75
|
18
|
Volvo
|
92,40
|
19
|
Volkswagen
|
92,25
|
20
|
BMW
|
91,68
|
21
|
Fiat
|
90,14
|
22
|
Land Rover
|
88,58
- Современные методы обкатки двигателя: большинству автомобилей обкатка не требуется, но желательно ее все равно соблюдать, следуя ряду простых правил.
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Фото: кадр из фильма «Перевозчик»
Источник: Scrap Car Comparison
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