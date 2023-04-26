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Интеллект водителя можно определить по его машине

Самыми интеллектуальными оказались владельцы Шкод.

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Про водителей существует много обобщений, которые превращаются в стереотипы. Самый яркий из них – водители автомобилей BMW, который признан во всем мире, а не только в России.

Компания Scrap Car Comparison решила выяснить, как автомобиль может отражать уровень IQ его владельца, и провела исследование 2000 водителей – все они прошли тест на IQ. Есть данные, что примерно две трети населения планеты имеют показатель IQ от 85 до 115, в то время как только 2,5% будут иметь показатель ниже 70 или выше 130.

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Исследование показало, что самые умные водители ездят на Skoda. Средний показатель их IQ равен 99%. В пятерку лидеров также вошли водители Suzuki, Peugeot, Mini и Mazda.

На другом конце рейтинга оказались водители Land Rover, Fiat и BMW. Но не стоит ругаться на результат – средний уровень их IQ все равно выше среднемирового.

Средний уровень IQ водителей разных марок

Место

Марка автомобиля

Средний уровень IQ

1

Skoda

99

2

Suzuki

98,09

3

Peugeot

97,79

4

Mini

97,41

5

Mazda

95,91

6

Toyota

95,76

7

Opel

95,11

8

Mercedes-Benz

94,74

9

Nissan

94,71

10

Seat

94,71

11

Citroen

94,29

12

Hyundai

93,52

13

Renault

93,41

14

Audi

93,25

15

Kia

93,01

16

Honda

92,88

17

Ford

92,75

18

Volvo

92,40

19

Volkswagen

92,25

20

BMW

91,68

21

Fiat

90,14

22

Land Rover

88,58

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Фото: кадр из фильма «Перевозчик»

Источник: Scrap Car Comparison

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За РулемКирилл Панов
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