Водителя задержали за дрифт на парковке

На замечания прохожих он не реагировал.

В Симферополе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя «Жигулей» за дрифт на парковке торгового центра после публикации в соцсетях соответствующего видео. Как утверждает автор ролика, на замечания прохожих «гонщик» не реагировал.

Уже на следующий день нарушителя установили и задержали. 19-летний водитель уже привлекался к ответственности за несоблюдение скоростного режима.

Теперь же были составлены протоколы за нарушение правил маневрирования, нарушение правил применения ремней безопасности и отсутствие знака начинающего водителя. Сумма штрафа составила 2000 рублей. Также была проведена профилактическая беседа.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Госавтоинспекция Крыма/telegram

Фото: Ford

Видео: Лента новостей Крыма Z Новости Крыма/вконтакте