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Водителя задержали за дрифт на парковке

На замечания прохожих он не реагировал.

За РулемАвтомойщик ради свидания угнал автомобиль

В Симферополе сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя «Жигулей» за дрифт на парковке торгового центра после публикации в соцсетях соответствующего видео. Как утверждает автор ролика, на замечания прохожих «гонщик» не реагировал.

Уже на следующий день нарушителя установили и задержали. 19-летний водитель уже привлекался к ответственности за несоблюдение скоростного режима.

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Теперь же были составлены протоколы за нарушение правил маневрирования, нарушение правил применения ремней безопасности и отсутствие знака начинающего водителя. Сумма штрафа составила 2000 рублей. Также была проведена профилактическая беседа.

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Источник: Госавтоинспекция Крыма/telegram

Фото: Ford

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За РулемПшенин Владимир
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