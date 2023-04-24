Власти рассказали о самых частых нарушениях водителей

За прошедший год специалисты Ространснадзора зафиксировали 69,6 тыс. нарушений режима труда и отдыха водителей при осуществлении международных перевозок.

80% из них связано с отсутствием контроля за состоянием водителей во время рейса.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Было зафиксировано 58,1 тыс. нарушений по ст. 11.23 КоАП РФ – «Управление транспортным средством без тахографа либо с нарушением требований по его использованию», рассказали в Ространснадзоре.

Среди других нарушений:

отсутствие знаков госрегистрации на ТС и прицепах

отсутствие документов на перевозимый груз или списков пассажиров (почти 14 тыс.)

невыполнение законных требований сотрудников полиции и должностных лиц об остановке транспортного средства (7,7 тыс.).

Специалисты полагают, что основные причины нарушений – низкие размеры штрафов за отсутствие тахографов и плохо развитая инфраструктура для отдыха водителей.

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Источник: «Известия»

Фото: Unsplash