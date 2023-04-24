Власти рассказали о самых частых нарушениях водителей
80% из них связано с отсутствием контроля за состоянием водителей во время рейса.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Было зафиксировано 58,1 тыс. нарушений по ст. 11.23 КоАП РФ – «Управление транспортным средством без тахографа либо с нарушением требований по его использованию», рассказали в Ространснадзоре.
Среди других нарушений:
- отсутствие знаков госрегистрации на ТС и прицепах
- отсутствие документов на перевозимый груз или списков пассажиров (почти 14 тыс.)
- невыполнение законных требований сотрудников полиции и должностных лиц об остановке транспортного средства (7,7 тыс.).
Специалисты полагают, что основные причины нарушений – низкие размеры штрафов за отсутствие тахографов и плохо развитая инфраструктура для отдыха водителей.
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Источник: «Известия»
Фото: Unsplash
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