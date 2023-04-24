Владельцы газового транспорта смогут не платить налог

Такое решение принято в одном из регионов России.

Собственники автомобилей, работающих на газе, в Приамурье освободят от транспортного налога. Законопроект в первом чтении принят Законодательным собранием Амурской области. Он коснется как физических лиц, так и организаций, которые будут использовать автомобили или другое средство передвижения, работающее на более экологичном виде топлива – газе, говорится в сообщении областного заксобрания.

Освобождением от уплаты налога могут воспользоваться владельцы, которые приобрели такой транспорт с завода-изготовителя или же сами переоборудовали под него автомобиль и зарегистрировали эти изменения в ГИБДД.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

По мнению областных депутатов, такие преференции станут дополнительным экономическим стимулом для амурчан к переходу на экологический вид топлива.

Для получения льготы необходимо будет самостоятельно обратиться в налоговые органы с пакетом документов, подтверждающим право на льготу. Освобождать от транспортного налога планируют на пять лет.

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Источник: РИА Новости

Фото: depositphotos.com