Росавтодор поздравил «За рулем» с 95-летием

Этот год стал юбилейным для нашего издания. И мы с благодарностью принимаем поздравления!

Пришло письмо и от профильного автомобильного ведомства – Росавтодора.

Много теплых слов сказано в адрес «За рулем», приводим текст поздравления полностью:

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Витальевич Новиков:

– От Федерального дорожного агентства и от себя лично поздравляю коллектив редакции и читателей с 95-летием журнала! Интересные, талантливые публикации сделали журнал одним из самых любимых для читателей разного возраста, многим он знаком с детства.

Во всем мире немного автомобильных изданий, которые имеют такую богатую и яркую историю, как журнал «За рулем». Известные журналисты, поэты и писатели трудились над выпусками в первые годы выхода издания. Такой сильный творческий коллектив дал успешный старт новому журналу, заложил традиции. Позже к нему присоединились инженеры, конструкторы, изобретатели – настоящие энтузиасты своего дела. И сейчас журнал идет в ногу со временем: меняется, развивается, предлагает читателям новые темы и рубрики.

Обеспечение безопасности на дорогах – одна из приоритетных задач Росавтодора. Хочу поблагодарить редакцию журнала за внимание к этой теме, информирование широкого круга читателей о культуре безопасного вождения и поведения на автомагистралях и, как следствие, – влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

Со своей стороны, мы всегда готовы поддержать интересные проекты и поделиться самыми свежими сведениями о дорожном хозяйстве.

Желаю всему коллективу журнала «За рулем» крепкого здоровья, творческого вдохновения и интересных событий!

(Коллективу журнала «За рулем»)

Благодарим Росавтодор и лично Романа Витальевича Новикова за добрые слова и внимание к нашему изданию. Безопасность на дорогах – одна из ключевых тем «За рулем». Мы будем и дальше работать над тем, чтобы аварий было как можно меньше, а сознательных и добропорядочных водителей – как можно больше!

О том, как все начиналось, читайте в нашей юбилейной подборке материалов