«Я мог бы сделать гораздо больше»: неизвестное интервью дизайнера Нивы

Интервью с Валерием Семушкиным, дизайнером автомобиля ВАЗ-2121 Нива, появилось недавно на одном из тематических ресурсов.

Документальный фильм «Ветераны труда» был создан летом 1991 года, незадолго до распада СССР. Как утверждает автор поста, ранее в современной России это видео никогда не показывалось.

В опубликованном фрагменте есть уникальные кадры схода с конвейера первой Нивы от 5 апреля 1977 года. Кроме того, есть довольно откровенные высказывания дизайнера Валерия Семушкина. Впрочем, Валерий Павлович вплоть до наших дней сохранил честный взгляд на вещи, которые ему не по душе.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В фильме 1991 года Семушкин говорит, что Волжский автозавод дал ему буквально все, сделал его тем, кем он является, и позволил реализоваться. «Но все-таки это больше относится к начальному периоду», – уточняет дизайнер.

Я не много дал ВАЗу, мог бы дать гораздо больше. Но это уже не столько от меня зависит…», – говорит Семушкин.

«Сейчас готовится модернизированная Нива, там будут весьма существенные изменения», – рассказывает Валерий Павлович в 1991 году. Напомним, позже он будет известен и как автор дизайна модели ВАЗ-2123, которая затем станет Chevrolet Niva, а спустя еще много лет, уже без участия Семушкина, превратится в Niva Travel.

А сравнительно недавно Семушкин развеял популярный миф о возникновении названия «Нива».

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: LADA Niva Documentary

Фото: АВТОВАЗ, скриншот видео VK