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«Я мог бы сделать гораздо больше»: неизвестное интервью дизайнера Нивы

Интервью с Валерием Семушкиным, дизайнером автомобиля ВАЗ-2121 Нива, появилось недавно на одном из тематических ресурсов.

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Документальный фильм «Ветераны труда» был создан летом 1991 года, незадолго до распада СССР. Как утверждает автор поста, ранее в современной России это видео никогда не показывалось.

В опубликованном фрагменте есть уникальные кадры схода с конвейера первой Нивы от 5 апреля 1977 года. Кроме того, есть довольно откровенные высказывания дизайнера Валерия Семушкина. Впрочем, Валерий Павлович вплоть до наших дней сохранил честный взгляд на вещи, которые ему не по душе.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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В фильме 1991 года Семушкин говорит, что Волжский автозавод дал ему буквально все, сделал его тем, кем он является, и позволил реализоваться. «Но все-таки это больше относится к начальному периоду», – уточняет дизайнер.

Я не много дал ВАЗу, мог бы дать гораздо больше. Но это уже не столько от меня зависит…», – говорит Семушкин.

«Сейчас готовится модернизированная Нива, там будут весьма существенные изменения», – рассказывает Валерий Павлович в 1991 году. Напомним, позже он будет известен и как автор дизайна модели ВАЗ-2123, которая затем станет Chevrolet Niva, а спустя еще много лет, уже без участия Семушкина, превратится в Niva Travel.

А сравнительно недавно Семушкин развеял популярный миф о возникновении названия «Нива».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: LADA Niva Documentary

Фото: АВТОВАЗ, скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1074
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

За РулемСтепанов Илья
LADA Niva Legend  2013/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

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