«Я мог бы сделать гораздо больше»: неизвестное интервью дизайнера Нивы
Документальный фильм «Ветераны труда» был создан летом 1991 года, незадолго до распада СССР. Как утверждает автор поста, ранее в современной России это видео никогда не показывалось.
В опубликованном фрагменте есть уникальные кадры схода с конвейера первой Нивы от 5 апреля 1977 года. Кроме того, есть довольно откровенные высказывания дизайнера Валерия Семушкина. Впрочем, Валерий Павлович вплоть до наших дней сохранил честный взгляд на вещи, которые ему не по душе.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В фильме 1991 года Семушкин говорит, что Волжский автозавод дал ему буквально все, сделал его тем, кем он является, и позволил реализоваться. «Но все-таки это больше относится к начальному периоду», – уточняет дизайнер.
Я не много дал ВАЗу, мог бы дать гораздо больше. Но это уже не столько от меня зависит…», – говорит Семушкин.
«Сейчас готовится модернизированная Нива, там будут весьма существенные изменения», – рассказывает Валерий Павлович в 1991 году. Напомним, позже он будет известен и как автор дизайна модели ВАЗ-2123, которая затем станет Chevrolet Niva, а спустя еще много лет, уже без участия Семушкина, превратится в Niva Travel.
А сравнительно недавно Семушкин развеял популярный миф о возникновении названия «Нива».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: LADA Niva Documentary
Фото: АВТОВАЗ, скриншот видео VK
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!