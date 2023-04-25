Автовора нашли по отпечаткам пальцев

«Пальчики» остались на родных госномерах, которые обнаружила полиция.

Гражданин, подозреваемый в краже автомобиля в Зеленограде, изобличен по отпечаткам пальцев. Следствие предполагает, что 36-летний гражданин из ближнего зарубежья дождался вечера, забрался в припаркованный у жилого корпуса корейский кроссовер, завел двигатель и уехал.

Спустя несколько часов владелец заметил пропажу и обратился в полицию. Причиненный ущерб составил более 3 млн рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Полиция нашла автомобиль – он стоял на Пятницком шоссе, причем уже с другими номерами. А в салоне нашлись и родные номера, а на них – отпечатки пальцев похитителя.

Подозреваемого заключили под стражу и возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Машина возвращена законному владельцу. Следствие продолжается.

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Источник: МВД Медиа