#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Самый красивый довоенный автомобиль СССР: история спорткара ЗИС-101Самый красивый довоенный автомобиль СССР: история спорткара ЗИС-101
Благодаря энтузиазму молодых инженеров,...
Чем опасен для здоровья запах нового автомобиляЧем опасен для здоровья запах нового автомобиля
К неутешительным выводам пришли китайские...
Бойтесь Близнецов на дорогах! И вот почемуБойтесь Близнецов на дорогах! И вот почему
К этому можно относиться по-разному, но...

Бойтесь Близнецов на дорогах! И вот почему

К этому можно относиться по-разному, но считается, что у каждому знаку зодиака присущи особенные черты характера и привычки.

За РулемКакие машины предпочитают мужчины, а какие – женщины? Есть различия!

Например, говорят, что Овны упрямы, Рыбы миролюбивы, а Водолеи надежны.

Немецкая компания Verti Versicherung AG изучила около 850 000 данных об авариях за 2022 год. Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, водители с каким знаком зодиака участвовали в наибольшем количестве аварий в прошлом году и какой из знаков оказался самым безопасным на дороге.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Хотя, конечно, нет никаких научных доказательств того, что знак зодиака влияет на стиль вождения, результаты получились следующими.

Самым аварийным знаком оказались Близнецы: они попали в наибольшее количество аварий в 2022 году. Интересно, что именно этот знак занял первое место и в предыдущем аналогичном исследовании.

Далее места в «ведущей» пятерке распределились следующим образом:

  • Девы
  • Львы
  • Раки
  • Тельцы.

Как и в позапрошлом году, самыми безопасными на дороге снова оказались Стрельцы, за ними идут Скорпионы и Весы.

В дополнение к частоте несчастных случаев страховая компания также изучила суммы ущерба. Увы, тут снова на первом месте Близнецы. Они нанесли общего ущерба почти на 20 миллионов евро. Затем идут Тельцы и Овны.

Наименьшие суммы повреждений «принесли» в 2022 году Стрельцы (около 16 млн евро) и Скорпионы (около 16,6 млн евро).

Источник: Presseportal.de

Фото: depositphotos.com

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0