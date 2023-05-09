Бойтесь Близнецов на дорогах! И вот почему

К этому можно относиться по-разному, но считается, что у каждому знаку зодиака присущи особенные черты характера и привычки.

Например, говорят, что Овны упрямы, Рыбы миролюбивы, а Водолеи надежны.

Немецкая компания Verti Versicherung AG изучила около 850 000 данных об авариях за 2022 год. Цель исследования состояла в том, чтобы выяснить, водители с каким знаком зодиака участвовали в наибольшем количестве аварий в прошлом году и какой из знаков оказался самым безопасным на дороге.

Хотя, конечно, нет никаких научных доказательств того, что знак зодиака влияет на стиль вождения, результаты получились следующими.

Самым аварийным знаком оказались Близнецы: они попали в наибольшее количество аварий в 2022 году. Интересно, что именно этот знак занял первое место и в предыдущем аналогичном исследовании.

Далее места в «ведущей» пятерке распределились следующим образом:

Девы

Львы

Раки

Тельцы.

Как и в позапрошлом году, самыми безопасными на дороге снова оказались Стрельцы, за ними идут Скорпионы и Весы.

В дополнение к частоте несчастных случаев страховая компания также изучила суммы ущерба. Увы, тут снова на первом месте Близнецы. Они нанесли общего ущерба почти на 20 миллионов евро. Затем идут Тельцы и Овны.

Наименьшие суммы повреждений «принесли» в 2022 году Стрельцы (около 16 млн евро) и Скорпионы (около 16,6 млн евро).

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Источник: Presseportal.de

Фото: depositphotos.com