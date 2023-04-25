«Автодом» назовет партнера по заводу Mercedes в Подмосковье — уже скоро
В ближайшее время группа компаний «Автодом» назовет нового технологического партнера по производству на площадке бывшего завода Mercedes в подмосковном Есипово и поделится планами по возобновлению производства.
Как сообщил гендиректор «Автодома» Андрей Ольховский, «важнейшим фактором является сохранение рабочих мест сотрудников».
О закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz компания объявила 25 апреля 2023 года. «Автодому» перешли доли и акции германского концерна Mercedes-Benz в российских дочерних предприятиях, включая «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибьютор в РФ), «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (подмосковный автозавод), «Мерседес-Бенц Банк Рус», «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус»(лизинговая «дочка») и «Мерседес-Бенц Капитал Рус» (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей).
«Автодом» также получил право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки.
Ранее сообщалось, что на заводе в Подмосковье могут начать сборку китайских премиальных автомобилей бренда Hongqi (Хунци).
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Источник: ТАСС
Фото: Mercedes
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