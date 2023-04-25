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«За рулем» получил поздравление с 95-летием от Минцифры

Журнал вырастил не одно поколение мальчишек, увлеченных автомобилями, напомнили в ведомстве. С этим не поспоришь!

За РулемКак выбирали автомобиль столетия — и другие истории «За рулем»

Коллектив редакции и читателей поздравили с 95-летием со дня выхода в свет первого номера журнала «За рулем» в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

В ведомстве дали высокую оценку изданию, которое уже давно выходит не только на бумаге, но и в интернете, включая соцсети и видеохостинги.

Заместитель министра Минцифры Бэлла Черкесова:

За Рулем

- Перелистывая страницы старейшего и авторитетного журнала для автолюбителей, невольно становишься свидетелем развития отечественного автомобилестроения. Вот уже несколько десятилетий журналисты, инженеры, конструкторы, испытатели-механики освещают изобретения, новинки мирового и отечественного автопрома, рассказывают о спортивных соревнованиях и достижениях наших автогонщиков.

За долгие годы менялись логотипы, стиль, формат, но одно осталось неизменным – с первого номера авторы увлекательно и профессионально рассказывают обо всем, что связано с развитием транспорта и технологий, уделяют особое внимание безопасности дорожного движения и воспитанию культуры вождения. Благодаря этому журнал «За рулем» остается надежным источником информации и сохраняет свою популярность среди читателей.

За РулемСамый умный из всех людей – он создал «За рулем»

Журнал вырастил не одно поколение мальчишек, увлеченных автомобилями. Примечательно, что на страницах журнала публиковал свои стихи великий поэт Владимир Маяковский!

Желаю коллективу редакции, ветеранам крепкого здоровья и верных читателей!

(Коллективу журнала «За рулем»)

Благодарим за поздравления и теплые слова в адрес нашего издания. И, конечно же, помним всех, кто делал журнал все эти годы, – и с особенной теплотой вспоминаем тех, кто стоял у его истоков.

О том, как все начиналось, читайте в нашей юбилейной подборке материалов.

Фото: Kotkoa / Freepik

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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За РулемАлексеева Елена
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