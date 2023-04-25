«За рулем» получил поздравление с 95-летием от Минцифры

Журнал вырастил не одно поколение мальчишек, увлеченных автомобилями, напомнили в ведомстве. С этим не поспоришь!

Коллектив редакции и читателей поздравили с 95-летием со дня выхода в свет первого номера журнала «За рулем» в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры).

В ведомстве дали высокую оценку изданию, которое уже давно выходит не только на бумаге, но и в интернете, включая соцсети и видеохостинги.

Заместитель министра Минцифры Бэлла Черкесова:

- Перелистывая страницы старейшего и авторитетного журнала для автолюбителей, невольно становишься свидетелем развития отечественного автомобилестроения. Вот уже несколько десятилетий журналисты, инженеры, конструкторы, испытатели-механики освещают изобретения, новинки мирового и отечественного автопрома, рассказывают о спортивных соревнованиях и достижениях наших автогонщиков.

За долгие годы менялись логотипы, стиль, формат, но одно осталось неизменным – с первого номера авторы увлекательно и профессионально рассказывают обо всем, что связано с развитием транспорта и технологий, уделяют особое внимание безопасности дорожного движения и воспитанию культуры вождения. Благодаря этому журнал «За рулем» остается надежным источником информации и сохраняет свою популярность среди читателей.

Журнал вырастил не одно поколение мальчишек, увлеченных автомобилями. Примечательно, что на страницах журнала публиковал свои стихи великий поэт Владимир Маяковский!

Желаю коллективу редакции, ветеранам крепкого здоровья и верных читателей!

(Коллективу журнала «За рулем»)

Благодарим за поздравления и теплые слова в адрес нашего издания. И, конечно же, помним всех, кто делал журнал все эти годы, – и с особенной теплотой вспоминаем тех, кто стоял у его истоков.

О том, как все начиналось, читайте в нашей юбилейной подборке материалов .

Архив журнала «За рулем» – оцифрованы все выпуски начиная с самого первого!

Как Маяковский Рено покупал и другие истории «За рулем».

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Фото: Kotkoa / Freepik