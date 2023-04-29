Названы самые экономичные автомобили в мире (с ДВС)

Исследования провел Auto Bild.

Экономичность – один из основных критериев автолюбителя при выборе машины. Потреблять минимальное количество топлива и при этом больше проезжать на одном баке – мечта любого водителя. Немецкий портал Auto Bild подготовил список именно таких моделей по итогам ежегодного тестирования 300 автомобилей.

В классе «субкомпакты» самой экономичной оказалась чешская Skoda Citigo с литровым 60-сильным бензиновым двигателем. Авто потребляет 4,4 л на 100 км пути (4,1 л – по паспорту).

Среди «компактов» лучшим в плане расхода топлива признан Renault Clio Grand Tour Energy dCi 90 Start & Stop Luxe с 90-сильным дизелем. Его расход составил 4,3 л на 100 км (3,6 л – по паспорту).

Гибридный Toyota Prius с силовой установкой мощностью 136 л.с. оказался самым экономичным среди городских авто. Реальный расход – 3,7 л при заявленных 2,1 л/100 км по паспорту.

BMW 320d Efficient Dynamic Edition (4,1 л на 100 км по паспорту, 4,6 л в реальности), Audi A6 2.0 TDI ultra S tronic (4,2 л по паспорту, 5,4 л в реальности) и Audi A7 3.0 TDI ultra S tronic (по паспорту 4,7 л, в реальных условиях – 6,7 л) признаны самыми экономичными в среднем, верхнем среднем и высшем классах соответственно.

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Источник: Quto

Фото: depositphotos.com