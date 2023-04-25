На «Москвиче» рассказали о планах локализации

В частности, производство электромобиля на собственной платформе запустят до 2025 года.

В телеграм-канале завода «Москвич» сообщили, что активно работают над повышением уровня локализации.

К запуску мелкоузловой сборки на московском заводе готовятся по двум направлениям: локализации процессов сварки и окраски.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

2023 год – выбираются поставщики, идут закупка оборудования и пусконаладочные работы;

– выбираются поставщики, идут закупка оборудования и пусконаладочные работы; 2024 год – сварка и окраска на заводе «Москвич»; привлечение более широкого пула поставщиков автокомпонентов;

– сварка и окраска на заводе «Москвич»; привлечение более широкого пула поставщиков автокомпонентов; до 2025 года – запуск электромобиля на собственной универсальной платформе с использованием основных компонентов, локализованных в России.

Важным этапом развития производства стал запуск полностью автоматизированной линии сборки длиной 480 метров.

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Источник, фото: https://t.me/ZavodMoskvich/137