На «Москвиче» рассказали о планах локализации
В частности, производство электромобиля на собственной платформе запустят до 2025 года.
В телеграм-канале завода «Москвич» сообщили, что активно работают над повышением уровня локализации.
К запуску мелкоузловой сборки на московском заводе готовятся по двум направлениям: локализации процессов сварки и окраски.
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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
- 2023 год – выбираются поставщики, идут закупка оборудования и пусконаладочные работы;
- 2024 год – сварка и окраска на заводе «Москвич»; привлечение более широкого пула поставщиков автокомпонентов;
- до 2025 года – запуск электромобиля на собственной универсальной платформе с использованием основных компонентов, локализованных в России.
Важным этапом развития производства стал запуск полностью автоматизированной линии сборки длиной 480 метров.
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Источник, фото: https://t.me/ZavodMoskvich/137
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