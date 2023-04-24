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На «Москвиче» начали подготовку к мелкоузловой сборке

Запуск основной линии сборки — важный этап развития производства.

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Теперь автомобили собирают на полностью автоматизированной линии длиной 480 метров.

Благодаря этому производительность цеха сборки увеличилась более чем в 2 раза и началась подготовка производства к старту мелкоузловой сборки автомобилей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Работа основного конвейера позволит увеличить количество операций на производстве, подключить процессы сварки и окраски, оперативно внедрять любые изменения и привлекать больше локальных поставщиков.

Раньше машины полностью собирали в Китае, тестировали, заливали софт, потом разбирали и отправляли в виде машинокомплектов на завод «Москвич». Это была так называемая DKD-сборка.

Теперь перешли к SKD-сборке – на завод из-за границы в специальных металлических конвейерах поставляются машинокомплекты. Все механические части монтируются на специальной платформе. Это те же платформы, которые использовали при производстве Renault (с минимальными изменениями).

В конце этого года должны освоить сварку и окраску кузовов. 42 робота уже готовы к работе – сейчас идет наладка оборудования. Завод постепенно готовится к CKD-сборке со сваркой и окраской кузовов.

«За рулем» уже побывал на линии сборки – об этом в нашем видеосюжете.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: https://t.me/ZavodMoskvich

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За РулемАлексеева Елена
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