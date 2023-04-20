С завода «Москвич» хотят взыскать долг Renault

Уходя, французский автоконцерн задолжал российским дилерам 1,5 млрд рублей за выполнение работ по послепродажному обслуживанию.

В связи с этим готовится коллективный иск о взыскании этой суммы с его преемника — автопроизводителя «Москвич», сообщил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко.

Руководство самой ушедшей из РФ французской компании на связь с дилерами не выходит.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Обязательства перед клиентами автомобилей были распределены между АВТОВАЗом, как поставщиком запчастей, и заводом «Москвич», который должен был компенсировать программы послепродажного обслуживания.

«То есть дилер делает их (работы) за свой счет, а автопроизводитель потом компенсирует. Renault, когда ушла, оставила 14 миллиардов рублей на расплату долгов, но что-то мимо нас это пролетело. «Москвич» как преемник сейчас должен дилерской сети порядка 1,5 миллиардов рублей. Мы хотим, чтобы нас услышали, мы будем обращаться в суд», — сказал Петренко.

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Источник: ПРАЙМ

Фото: АГН «Москва»