С завода «Москвич» хотят взыскать долг Renault
В связи с этим готовится коллективный иск о взыскании этой суммы с его преемника — автопроизводителя «Москвич», сообщил вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Андрей Петренко.
Руководство самой ушедшей из РФ французской компании на связь с дилерами не выходит.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Обязательства перед клиентами автомобилей были распределены между АВТОВАЗом, как поставщиком запчастей, и заводом «Москвич», который должен был компенсировать программы послепродажного обслуживания.
«То есть дилер делает их (работы) за свой счет, а автопроизводитель потом компенсирует. Renault, когда ушла, оставила 14 миллиардов рублей на расплату долгов, но что-то мимо нас это пролетело. «Москвич» как преемник сейчас должен дилерской сети порядка 1,5 миллиардов рублей. Мы хотим, чтобы нас услышали, мы будем обращаться в суд», — сказал Петренко.
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Источник: ПРАЙМ
Фото: АГН «Москва»
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