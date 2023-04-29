#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Необычный способ перевозки машин в Якутии (видео)Необычный способ перевозки машин в Якутии (видео)
Если дорогу замело снегом, придется звать на...
Lorraine-Dietrich, или Антилопа Гну.Роли исполняли: 10 загадочных автомобилей советского кино
Во многих фильмах СССР помимо массовых...
Надежные, японские: эти неубиваемые авто проедут по 500 тыс. километровНадежные, японские: эти неубиваемые авто проедут по 500 тыс. километров
Многие из известных японских моделей до сих пор...

Надежные, японские: эти неубиваемые авто проедут по 500 тыс. километров

Многие из известных японских моделей до сих пор подтверждают имидж самых выносливых и беспроблемных.

За РулемТри площадки – три партнера: АВТОВАЗ ведет переговоры с китайцами

Японские автомобили являются бестселлерами в различных сегментах, в немалой степени благодаря их давней репутации одних из самых надежных автомобилей на рынке.

Взяв за основу данные ISeeCars, RepairPal и Kelley Blue Book, американский журнал Hot Cars назвал самые выносливые машины японских марок.

В верхних строчках рейтинга расположился внедорожник Toyota Land Cruiser. Немало владельцев, которые, даже проехав на нем по 450-500 тыс. километров без серьезных поломок, не спешат расставаться с этой легендой.

За Рулем
За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Еще один представитель Toyota – гибрид Prius. Потенциальный срок его службы составляет около 400 тыс. километров. К тому же он отличается низким расходом топлива.

За Рулем

Toyota Avalon (аналог Camry, которые поставляются в Россию по схеме параллельного импорта) уверенно вошел в пятерку лидеров. Он без проблем проходит, в среднем, 395 тыс. километров и, в целом, показывает себя надежнее многих конкурентов.

Средний срок службы большого внедорожника Honda Pilot составляет примерно 380 тыс. километров, что также позволило ему войти в число лучших.

Еще один представитель бренда Toyota – любимый россиянами седан Camry. Об его «неубиваемости» хорошо знают во многих странах.

В десятку самых надежных японских автомобилей, известных в России, также вошли Nissan Armada, Acura MDX, Toyota 4Runner, Toyota Sequoia.

Источник: Hotcars

Фото: Unsplash, Toyota

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0