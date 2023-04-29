Надежные, японские: эти неубиваемые авто проедут по 500 тыс. километров

Многие из известных японских моделей до сих пор подтверждают имидж самых выносливых и беспроблемных.

Японские автомобили являются бестселлерами в различных сегментах, в немалой степени благодаря их давней репутации одних из самых надежных автомобилей на рынке.

Взяв за основу данные ISeeCars, RepairPal и Kelley Blue Book, американский журнал Hot Cars назвал самые выносливые машины японских марок.

В верхних строчках рейтинга расположился внедорожник Toyota Land Cruiser. Немало владельцев, которые, даже проехав на нем по 450-500 тыс. километров без серьезных поломок, не спешат расставаться с этой легендой.

Еще один представитель Toyota – гибрид Prius. Потенциальный срок его службы составляет около 400 тыс. километров. К тому же он отличается низким расходом топлива.

Toyota Avalon (аналог Camry, которые поставляются в Россию по схеме параллельного импорта) уверенно вошел в пятерку лидеров. Он без проблем проходит, в среднем, 395 тыс. километров и, в целом, показывает себя надежнее многих конкурентов.

Средний срок службы большого внедорожника Honda Pilot составляет примерно 380 тыс. километров, что также позволило ему войти в число лучших.

Еще один представитель бренда Toyota – любимый россиянами седан Camry. Об его «неубиваемости» хорошо знают во многих странах.

В десятку самых надежных японских автомобилей, известных в России, также вошли Nissan Armada, Acura MDX, Toyota 4Runner, Toyota Sequoia.

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Источник: Hotcars

Фото: Unsplash, Toyota