Назад в СССР: автомобилисты «подсели» на ковровый тюнинг

Коврами с узорами застилают полы даже премиальных автомобилей.

Тюнинг в России выходит на новый уровень: теперь в салон можно заказать необычные коврики. Делают их из самых настоящих ковров с узорами. Владельцы таких ковриков уверяют, что они добавляют в салон автомобиля дополнительный уют — можно почувствовать себя по-домашнему.

«Это обычный ковер, и с обратной стороны тоже. Просто вырезаем под каждую модель по лекалам коврики, прошиваем окантовкой, добавляем липучки, крепления», — рассказывает один из производителей ковриков.

Он отметил, что особой популярностью такие ковры пользуются у представителей северокавказских республик. Причем у владельцев не только отечественных авто, но и премиальных иномарок.

Стоимость комплекта – от 2 тыс. рублей. А если этого покажется мало, то можно еще заказать заглушки для ремней безопасности, выполненные в виде рукояток кинжалов.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Южный автомобиль

Фото: из открытых источников