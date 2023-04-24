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Штрафа за тонировку больше не будет?

Во многих странах мира наказания за такой тюнинг нет.

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Автовладельцев в России предлагают перестать штрафовать за тонировку боковых стекол машин. В отношении лобового стекла наказание планируется оставить без изменений.

С инициативой разрешить водителям тонировать боковые стекла выступила ЛДПР, которая подготовила соответствующий законопроект. Необходимость такой меры объясняется желанием защитить пассажиров от прямых солнечных лучей, а также снизить температуру внутри салона.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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«Тонирование допускается во множестве стран, что неудивительно. Во-первых, оно защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет и на безопасность дорожного движения, исключает «ослепление» солнечными лучами. Во-вторых, снижает температуру нагрева салона», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Идею поддержали во Всероссийском обществе автомобилистов, отметив, что кондиционер в машине могут позволить далеко не все водители.

Сейчас ответственность за нарушение правил тонировки предусмотрена в виде штрафа в размере 500 руб. (ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ). Пленку можно снять на месте либо устранить в течение 10 дней. Если в указанный срок тонировка не снимается, то при повторной проверке водителя ожидает штраф уже в размере 2-4 тыс. руб. либо арест до 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

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Источник: Известия

Фото: Александр Артеменков/ТАСС

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