Первая серийная Lada в Петербурге: названы сроки выпуска

В этом году с конвейера сойдут 10 тыс. автомобилей.

В середине июня АВТОВАЗ выпустит первый серийный автомобиль Lada на площадке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, заявил губернатор города Александр Беглов.

До конца года с конвейера сойдут 10 тыс. автомобилей, в последующие два года выпуск увеличится до 30 тыс. в год. Это будут три модели - два внедорожника и седан, отметил губернатор.

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Семейство вазовских автомобилей на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге получит название X-Cross.

В феврале АВТОВАЗ объявил о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Японский производитель расстался с собственностью за символическую плату в 1 евро.

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Источник: ТАСС

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС