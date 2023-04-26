Первая серийная Lada в Петербурге: названы сроки выпуска
В середине июня АВТОВАЗ выпустит первый серийный автомобиль Lada на площадке бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге, заявил губернатор города Александр Беглов.
До конца года с конвейера сойдут 10 тыс. автомобилей, в последующие два года выпуск увеличится до 30 тыс. в год. Это будут три модели - два внедорожника и седан, отметил губернатор.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Семейство вазовских автомобилей на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге получит название X-Cross.
В феврале АВТОВАЗ объявил о закрытии сделки по приобретению бывшего завода Nissan в Санкт-Петербурге. Японский производитель расстался с собственностью за символическую плату в 1 евро.
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Источник: ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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