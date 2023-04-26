Тольяттинца задержали за любознательность
12 апреля в Тольятти разбили стеклянный павильон с копией первого выпущенного ВАЗ-2101. Подозреваемый – тольяттинец 2001 года рождения. По его словам, он просто катался на самокате и решил проверить, насколько прочное стекло в этом павильоне.
Оказалось, что не очень: оно разбилось после того, как молодой человек ударил по нему острым концом ключа. Ущерб от этих действий составил 600 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Подозреваемого задержали 26 апреля. Свою вину он признал. На данный момент избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Источник: Интерфакс
Фото: Depositphotos, мэрия Тольятти
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