Тольяттинца задержали за любознательность

Портить памятник ВАЗ-2101 точно не стоило.

12 апреля в Тольятти разбили стеклянный павильон с копией первого выпущенного ВАЗ-2101. Подозреваемый – тольяттинец 2001 года рождения. По его словам, он просто катался на самокате и решил проверить, насколько прочное стекло в этом павильоне.

Оказалось, что не очень: оно разбилось после того, как молодой человек ударил по нему острым концом ключа. Ущерб от этих действий составил 600 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм). Подозреваемого задержали 26 апреля. Свою вину он признал. На данный момент избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: Интерфакс

Фото: Depositphotos, мэрия Тольятти