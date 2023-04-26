Новыми машинами можно будет рулить без рук (ВИДЕО)
BMW 5-й серии следующего поколения получит возможность менять полосу движения при помощи взгляда в боковое зеркало.
Такая функция входит в комплекс Driving Assistant Professional. Помощник при движении по магистралям работает на скоростях до 130 км/ч и кроме удерживания определенной скорости или дистанции до впереди идущего автомобиля и удержания в полосе позволяет эту полосу менять. Для этого, как и в предыдущих версиях, можно пользоваться подрулевым переключателем, но теперь будет достаточно даже просто посмотреть в зеркало. Конечно, система не станет выполнять маневр, если он небезопасен, и предупредит об этом.
Сначала такой ассистент дебютирует на новом поколении 5-й серии и i5, которые должны появиться в продаже в октябре, а потом появится среди опций для 7-й серии и больших кроссоверов.
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Источник: BMW Blog
Фото: BMW Blog
Видео: BMWBLOG/YouTube
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