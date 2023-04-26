#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Новыми машинами можно будет рулить без рук (ВИДЕО)

И даже никакие кнопки или рычажки нажимать не понадобится.

За РулемMercedes-Benz показал E-Class нового поколения

BMW 5-й серии следующего поколения получит возможность менять полосу движения при помощи взгляда в боковое зеркало.

Такая функция входит в комплекс Driving Assistant Professional. Помощник при движении по магистралям работает на скоростях до 130 км/ч и кроме удерживания определенной скорости или дистанции до впереди идущего автомобиля и удержания в полосе позволяет эту полосу менять. Для этого, как и в предыдущих версиях, можно пользоваться подрулевым переключателем, но теперь будет достаточно даже просто посмотреть в зеркало. Конечно, система не станет выполнять маневр, если он небезопасен, и предупредит об этом.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Сначала такой ассистент дебютирует на новом поколении 5-й серии и i5, которые должны появиться в продаже в октябре, а потом появится среди опций для 7-й серии и больших кроссоверов.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: BMW Blog

Фото: BMW Blog

Видео: BMWBLOG/YouTube

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Количество просмотров 251
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о BMW 5-й серии

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв