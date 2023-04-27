С 95-летием журнала «За рулем» нас поздравил «Автотор»

Мы с благодарностью принимаем поздравление с юбилеем издания.

На российском автосборочном предприятии в Калининграде долгое время выпускали легковые автомобили брендов BMW, Kia и Hyundai, а также коммерческие автомобили Hyundai и Ford. Но времена меняются, и после непродолжительного затишья в 2023 году на «Автоторе» наладили сборку китайских автомобилей нескольких брендов.

«За рулем» много об этом писал, мы очень переживали, как после ухода западных партнеров предприятие сможет наладить работу. Но все сложности (надеемся) позади, и на «Автоторе» нашли время, чтобы поздравить «За рулем» с важной для нас датой.

Главный акционер холдинга «Автотор» Владимир Иванович Щербаков:

— Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления со знаменательной датой в истории вашего издания – 95-летием журнала!

Основанный в 1928 году, когда автомобилестроительная индустрия советского государства делала первые шаги, журнал развивался вместе с ней, отражая в своих публикациях все вехи ее становления и развития.

Все эти годы ««За рулем» по праву считается главным и самым «народным» автомобильным изданием в стране. Ваш журнал пользуется заслуженным авторитетом широкой аудитории читателей и одинаково интересен как профессионалам автоиндустрии, так и огромной армии автолюбителей любого возраста и социального статуса.

Являясь одним из самых востребованных средств массовой информации на автомобильную тематику «За рулем» не только информирует читателей о новинках автопрома, но и поднимает актуальные вопросы безопасности дорожного движения, культуры вождения, новых технологий в автомобилестроении, развития отрасли в целом.

Ваше издание отличают ответственность и высокие стандарты качества работы над материалами. Желаю вам и впредь достойно держать профессиональную планку. Оставайтесь такими же энергичными, живыми, интересными.

Дальнейших вам успехов и процветания, новых ярких проектов, неизменного признания читателей, доброго здоровья и вдохновения!

(Коллективу редакции журнала «За рулем»)

Благодарим за поздравление и, в свою очередь, желаем холдингу «Автотор» успехов в новых проектах!

О том, как все начиналось, читайте в нашей юбилейной подборке материалов.

Архив журнала «За рулем» – оцифрованы все выпуски начиная с самого первого!

Как Маяковский Рено покупал и другие истории «За рулем».

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Фото: TACC, «Автотор»