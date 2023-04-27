Какие машины покупать не стоит — советы эксперта

Перед покупкой автомобиля нужно обратить внимание не только на его плюсы, но и на неочевидные минусы.

Конечно, при выборе автомобиля у каждого покупателя есть свои предпочтения, но есть и общие правила, рассказал автоэксперт Сергей Канаев.

Он назвал три причины, указывающих на то, что машину покупать не стоит.

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Следует поинтересоваться, не находится ли модель в пятерке самых угоняемых в России . Если она в этом списке, то следует или отказаться от покупки, или побеспокоиться о ее сохранности.

. Если она в этом списке, то следует или отказаться от покупки, или побеспокоиться о ее сохранности. В 2023 году эксперт не советует приобретать машины европейских и американских марок . Эти бренды уже ушли с российского рынка, а потому могут возникнуть перебои с комплектующими.

. Эти бренды уже ушли с российского рынка, а потому могут возникнуть перебои с комплектующими. Также не стоит приобретать автомобиль, получивший меньше четырех звезд в краш-тесте . Низкие показатели говорят о больших рисках для пассажиров авто при авариях.

Если уже есть хороший автомобиль, сейчас не время его менять на более новый просто из прихоти, ведь мы не знаем, кто придет, кто уйдет с рынка завтра, считает эксперт.

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Источник: iReactor

Фото: depositphotos.com