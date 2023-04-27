#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Какие машины покупать не стоит — советы эксперта

Перед покупкой автомобиля нужно обратить внимание не только на его плюсы, но и на неочевидные минусы.

За РулемВ России медленно снижается аварийность — виноваты санкции

Конечно, при выборе автомобиля у каждого покупателя есть свои предпочтения, но есть и общие правила, рассказал автоэксперт Сергей Канаев.

Он назвал три причины, указывающих на то, что машину покупать не стоит.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

  • Следует поинтересоваться, не находится ли модель в пятерке самых угоняемых в России. Если она в этом списке, то следует или отказаться от покупки, или побеспокоиться о ее сохранности.
  • В 2023 году эксперт не советует приобретать машины европейских и американских марок. Эти бренды уже ушли с российского рынка, а потому могут возникнуть перебои с комплектующими.
  • Также не стоит приобретать автомобиль, получивший меньше четырех звезд в краш-тесте. Низкие показатели говорят о больших рисках для пассажиров авто при авариях.

Если уже есть хороший автомобиль, сейчас не время его менять на более новый просто из прихоти, ведь мы не знаем, кто придет, кто уйдет с рынка завтра, считает эксперт.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: iReactor

Фото: depositphotos.com

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2486
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0