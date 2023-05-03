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Госавтоинспекция поздравила «За рулем» с 95-летием

Признание коллег-профессионалов для нас особенно ценно.

За РулемКак выбирали автомобиль столетия — и другие истории «За рулем»

95 лет – возраст солидный, и очень здорово, что про юбилей «За рулем» помнят многие в автоотрасли. К нам продолжают поступать телеграммы, бумажные и электронные письма, аудиозаписи, видеооткрытки. А недавно редакцию «За рулем» посетили руководители Госавтоинспекции, чтобы поздравить коллектив издания лично и вручить грамоты о признании наших заслуг.

Всегда приятно получать поздравления от профессионалов своего дела и друзей одновременно. А Госавтоинспекция – это команда профессионалов, с которой «За рулем» сотрудничает уже долгое время – с 20-х годов XX века.

В редакцию «За рулем» приехали Владимир Кузин (на фото в центре), Дмитрий Митрошин (крайний слева) и Антон Белан (второй слева).
В редакцию «За рулем» приехали Владимир Кузин (на фото в центре), Дмитрий Митрошин (крайний слева) и Антон Белан (второй слева).

За РулемСамый умный из всех людей – он создал «За рулем»

Замначальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Владимир Викторович Кузин более 40 лет трудится в Госавтоинспекции и лучше всех знает, какая колоссальная работа проделана для повышения безопасности на дорогах (и сколько еще предстоит сделать) у нас в стране.

Руководитель Научного центра безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Дмитрий Митрошин — безусловный профессионал своего дела. Именно он обеспечивает прямую линию с ГИБДД на страницах журнала «За рулем», в рамках которой на вопросы читателей отвечает глава российской Госавтоинспекции, генерал-лейтенант полиции Михаил Черников. Это одна из самых популярных рубрик на сайте.

Официальный представитель ГУОБДД МВД России, полковник полиции Антон Белан всегда на связи – он оперативно снабжает редакцию «За рулем» актуальной информацией и комментариями сотрудников Госавтоинспекции.

Максим Кадаков, главный редактор старейшего автомобильного журнала «За рулем»:

За Рулем

– Развивался «За рулем», менялась и Госавтоинспекция – за это время она выросла из отделов по урегулированию уличного движения в мощную и профессиональную структуру, которая решает множество важных задач. Самое главное – за последние 10–12 лет существенно снизились аварийность и смертность на наших дорогах. Это важный показатель работы, переоценить который невозможно.

Особенно приятно, что Госавтоинспекция часто прислушивается к нашим пожеланиям, конструктивной критике, советам. Таким образом, свой небольшой вклад в повышение безопасности на дорогах внес и продолжает вносить журнал «За рулем». Надеюсь, что в этом сотрудничестве мы продолжим жить и дальше и вместе придем к новым успехам.

Благодарность и поздравления от заместителя начальника ГУОБДД МВД России Владимира Викторовича Кузина принимает генеральный директор издательского дома «За рулем» Алексей Владимирович Васин.
Благодарность и поздравления от заместителя начальника ГУОБДД МВД России Владимира Викторовича Кузина принимает генеральный директор издательского дома «За рулем» Алексей Владимирович Васин.
«За активное и плодотворное сотрудничество в деле сохранения жизни и здоровья граждан на дорогах России» – пожалуй, самое ценное признание нашей работы!
«За активное и плодотворное сотрудничество в деле сохранения жизни и здоровья граждан на дорогах России» – пожалуй, самое ценное признание нашей работы!

Напомним, что история «За рулем» началась в 1928 году. И сегодня это не просто журнал, а целый медиахолдинг, в который входят также интернет-портал, соцсети и видеохостинги.

О том, как все начиналось, читайте в нашей юбилейной подборке материалов.

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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В редакцию «За рулем» приехали Владимир Кузин (на фото в центре), Дмитрий Митрошин (крайний слева) и Антон Белан (второй слева).
За Рулем
Благодарность и поздравления от заместителя начальника ГУОБДД МВД России Владимира Викторовича Кузина принимает генеральный директор издательского дома «За рулем» Алексей Владимирович Васин.
«За активное и плодотворное сотрудничество в деле сохранения жизни и здоровья граждан на дорогах России» – пожалуй, самое ценное признание нашей работы!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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