Превращаем обычное сиденье в кресло с режимом памяти

Лайфхаки «За рулем» — теперь в VK Клипах. Здесь мы будем давать советы и развенчивать самые распространенные мифы об эксплуатации и ремонте авто.

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Мы будем говорить на разные темы, так или иначе связанные с эксплуатацией автомобиля, безопасностью на дорогах и т.д. А сегодня расскажем о том, как быстро и легко превратить обычное автомобильное кресло в сиденье с режимом памяти, совершенно бесплатно!

Согласитесь, не всегда приятно сесть в автомобиль и обнаружить, что настройки сиденья сбиты. Так часто бывает, если вы делите машину с другими членами семьи. Приходится снова искать удобное положение.

Решить проблему просто. О том, как это сделать, – в видео.

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