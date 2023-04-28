Превращаем обычное сиденье в кресло с режимом памяти
95 лет опыта экспертов «За рулем» теперь в современном формате. Переходите по ссылке и подписывайтесь на наш паблик в соцсети ВКонтакте.
Мы будем говорить на разные темы, так или иначе связанные с эксплуатацией автомобиля, безопасностью на дорогах и т.д. А сегодня расскажем о том, как быстро и легко превратить обычное автомобильное кресло в сиденье с режимом памяти, совершенно бесплатно!
Согласитесь, не всегда приятно сесть в автомобиль и обнаружить, что настройки сиденья сбиты. Так часто бывает, если вы делите машину с другими членами семьи. Приходится снова искать удобное положение.
Решить проблему просто. О том, как это сделать, – в видео.
По хештегу #ЗаРулемЛайфхаки в ВК вы найдете больше полезных советов.
- Смотрите лайфхаки от «За рулем» в VK Клипах.
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен