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Тонировку на месте по требованию инспектора можно не снимать

ГИБДД дала разъяснения.

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Требование инспектора ДПС на месте снять со стекол тонировочную пленку, не соответствующую правилам, неправомерно. Как сообщил депутат Госдумы Ярослав Нилов, опираясь на соответствующие разъяснения ГИБДД, на это должно выделяться разумное время – не менее суток.

Парламентарий отметил, что инспекторы ДПС могут просить снять тонировку «на месте», но сделать это водители могут не всегда. В таком случае их могут подвести под неповиновение законному требованию правоохранителей. Результатом станет дополнительный штраф или арест на срок до 15 суток.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Я обращался в ГИБДД с просьбой, чтобы давали время людям избавиться от тонировки. И вот официальная позиция ГУ ОБДД МВД России: требования об удалении со стекол транспортного средства соответствующего покрытия должны содержать разумный срок исполнения – не менее суток», – пояснил Нилов.

Он также напомнил, что сотрудники ДПС должны оформить требование по удалению тонировки со стекол. На это водителю дается 10 дней.

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Источник: Auto.ru

Фото: ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

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