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Врио губернатора Омской области посетил сгоревшую деревню. Посмотрите, кто за рулем!

27 апреля пожары произошли в Крутинском и Большереченском районах области.

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Врио губернатора Виталий Хоценко съездил на места пожаров, которые 27 апреля произошли в Крутинском и Большереченском районах. По пепелищу Хоценко возила опытная пенсионерка в фиолетовом платке.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

К счастью, с пожарами удалось оперативно разобраться – жертв нет.

В Чистоозерье четыре из десяти домов уничтожены огнем. Люди не пострадали, все они размещены на ночлег, обеспечены горячим питанием, находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь», – рассказал врио губернатора в своем Телеграм-канале.

Возгорание есть и в Крутинском районе, сейчас уже известно, что в селе Новокарасук сгорело 8 домов.

Везде оперативно работают противопожарные службы.

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Источник: «Федерал пресс»

Фото: https://t.me/bazabazon

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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