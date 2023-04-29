Вот это порыбачили: под воду ушли вахтовка и манипулятор

Тот самый случай, когда хочется сказать: хорошо, что хоть сами выбрались…

Рыбаки из Соболевского района Камчатского края прибыли на рыбалку во всеоружии (как они думали), но даже не успели приступить к процессу.

Погода в этот день оказалась крайне не способствующей рыбной ловле. Воды Охотского моря были настолько неспокойны, что удивление вызывает сам факт того, что машина оказалась на линии прибоя.

Скорее всего, шквал налетел неожиданно. Стоит позавидовать удаче моряков, которые успели покинуть вахтовку на базе ГАЗ-66, прежде чем волны начали яростно перемалывать ее.

Та же участь постигла и грузовик-манипулятор, прибывший с миссией спасения рыбацкой машины. Рыбакам и их помощникам оставалось лишь наблюдать с берега за тем, как их технику поглощает стихия.

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK