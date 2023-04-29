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Вот это порыбачили: под воду ушли вахтовка и манипулятор

Тот самый случай, когда хочется сказать: хорошо, что хоть сами выбрались…

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Рыбаки из Соболевского района Камчатского края прибыли на рыбалку во всеоружии (как они думали), но даже не успели приступить к процессу.

Погода в этот день оказалась крайне не способствующей рыбной ловле. Воды Охотского моря были настолько неспокойны, что удивление вызывает сам факт того, что машина оказалась на линии прибоя.

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Скорее всего, шквал налетел неожиданно. Стоит позавидовать удаче моряков, которые успели покинуть вахтовку на базе ГАЗ-66, прежде чем волны начали яростно перемалывать ее.

Та же участь постигла и грузовик-манипулятор, прибывший с миссией спасения рыбацкой машины. Рыбакам и их помощникам оставалось лишь наблюдать с берега за тем, как их технику поглощает стихия.

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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