Кроссовер EXEED RX: первые испытания в России и первые фото
Премиальная марка EXEED завершила испытания кроссовера RX в России. На испытательном полигоне особое внимание было уделено настройкам новой подвески с регулируемой жесткостью амортизаторов и эксплуатации автомобиля в сложных зимних условиях.
Какие комплектации кроссовера будут для российского рынка, а также цены и точные даты начала продаж, EXEED объявит позже.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
А фотографии с испытательного полигона можно увидеть уже сейчас.
Exeed RX станет четвертой моделью в линейке бренда в России. Это серийная версия концепткара AtlantiX. Автомобиль оснащается 2-литровым мотором мощностью 249 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.
Впервые на этой модели будут доступны 7 режимов вождения, включающие в себя как традиционные Eco, Normal, Sport, так и дополнительные для специфических дорожных условий: Снег, Грязь, Песок и 4x4.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник и фото: EXEED
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен