Кроссовер EXEED RX: первые испытания в России и первые фото

Эту модель компания намерена продавать на российском рынке.

Премиальная марка EXEED завершила испытания кроссовера RX в России. На испытательном полигоне особое внимание было уделено настройкам новой подвески с регулируемой жесткостью амортизаторов и эксплуатации автомобиля в сложных зимних условиях.

Какие комплектации кроссовера будут для российского рынка, а также цены и точные даты начала продаж, EXEED объявит позже.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

А фотографии с испытательного полигона можно увидеть уже сейчас.

Exeed RX станет четвертой моделью в линейке бренда в России. Это серийная версия концепткара AtlantiX. Автомобиль оснащается 2-литровым мотором мощностью 249 л.с., семиступенчатой роботизированной коробкой передач и системой полного привода.

Впервые на этой модели будут доступны 7 режимов вождения, включающие в себя как традиционные Eco, Normal, Sport, так и дополнительные для специфических дорожных условий: Снег, Грязь, Песок и 4x4.

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Источник и фото: EXEED