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Стало известно, когда в России начнутся продажи нового кроссовера Haval M6

Это не последняя новинка, которую китайский производитель готов привезти в нашу страну.

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Летом 2023 года в России стартуют продажи нового кроссовера Haval M6. По размерам он сопоставим с Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander.

Кроссовер будет доступен с бензиновым двигателем 1,5 л мощностью 143 л.с. (202 Нм). На выбор две коробки передач – 6-ступенчатая механика или 7-диапазонный робот.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Автомобиль оснащен светодиодной оптикой спереди, 17-дюймовыми дисками, климат-контролем, функцией запуска двигателя с кнопки, круиз-контролем, дисплеем мультимедиа диагональю 10,25 дюйма, камерой заднего вида и аудиосистемой с четырьмя динамиками.

Для эксплуатации в российских условиях Haval M6 оснастили передними сиденьями с подогревом, а основные элементы кузова и колесные арки обработаны антикоррозийной краской.

Интерьер, впрочем, как и цены кроссовера для российского рынка Haval пока не раскрывает.

Скорее всего, следующим автомобилем, который китайский производитель привезет на российский рынок, станет H6 третьего поколения. Ожидается, что продажи начнутся уже в октябре.

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Источник: Пресс-релиз Haval

Фото: Haval

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