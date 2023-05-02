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Назван необычный (но действенный!) способ не уснуть за рулем

Анекдоты, аудиокниги, энергичная музыка и даже горчичники — существует масса вариантов продлить время бодрствования за рулем.

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Как не заснуть за рулем? Эксперт «За рулем» Константин Васильев говорит, что все известные способы помогают отыграть у сна от двадцати минут до пары часов. И называет основные приемы, которые могут помочь вам справиться с усталостью в дальней дороге.

В частности, эксперт замечает, что главный враг сна — гормоны. И если звезды сошлись так, что вы в машине наедине с приятной спутницей, имеет смысл завести разговор на волнующую тему.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Например, о сексе. Выработка гормонов, которые отвечают за сексуальное возбуждение, гарантированно не дадут уснуть.

Важно не переусердствовать, остерегает эксперт. Способ индивидуальный, и его результативность зависит от многих факторов, в том числе от настроения подруги.

А еще можно захватить с собой подарок для девушки. Вручите его в дороге – это поднимет ей настроение и создаст нужную атмосферу для откровенного разговора.

Заметим, принципиально победить сон невозможно, да и не нужно пытаться, ибо это опасно.

Но если необходимо выиграть немного времени, стоит изучить все способы борьбы со сном.

Фото: pxfuel.com

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За РулемИннокентий Кишкурно
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