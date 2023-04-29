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Автобус МЧС не поделил перекресток с двумя машинами (видео)

Он объехал стоящие перед красным автомобили по встречке и на довольно приличной скорости выкатился на перекресток.

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Прошлая неделя на улицах Вологды была отмечена ДТП с участием микроавтобуса МЧС. Судя по опубликованному в сети видео, машина выехала на перекресток улиц Ленинградская и Псковская с выключенным проблесковым маячком. Впрочем, качество ролика не позволяет судить об этом наверняка.

Как бы то ни было, машина объезжает стоящие перед красным сигналом светофора автомобили по встречной полосе и выкатывается на перекресток на довольно приличной скорости. Двигающаяся на зеленый встречная легковушка не успевает уйти от столкновений.

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К счастью, удар получается касательным. Микроавтобус МЧС ввиду этого происшествия замедляется, и из-за этого сзади его «догоняет» грузовая Газель, также едущая по перекрестку на зеленый сигнал светофора. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших.

В комментариях под роликом разразился спор. Кто-то посетовал, что спецавтомобилю не предоставили преимущество, но ему тут же указали на отсутствие включенных спецсигналов и обязанность водителя спецавтомобиля еще до маневра убедиться в том, что преимущество ему действительно предоставили.

Видео: Главная дорога

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За РулемИннокентий Кишкурно
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