Берегись, КАМАЗ Компас! В России появятся грузовики новой марки
Бывший дистрибьютор марки Mercedes-Benz в РФ, а ныне владелец ее российских активов компания «Автодом» заключила дистрибьюторское соглашение с китайским брендом Forland, принадлежащим группе Foton.
Сообщивший об этом источник уточняет, что официальные продажи легко- и среднетоннажных грузовиков Forland начнутся в России во второй половине 2023 года. В линейке бренда несколько десятков моделей (на фото - Forland L7). Не исключено, что в РФ окажутся сразу несколько из них - в рамках типичной для китайских компаний тактики прощупывания рынка.
Это может осложнить жизнь КАМАЗу с его новым семейством среднетоннажников Компас, которые в основе своей тоже являются китайскими машинами, только другого бренда - JAC.
Сообщается, что завозом и обслуживанием машин марки Forland займется бывшее юрлицо представительства Mercedes-Benz — АО «Мерседес-Бенц Рус». Оно отошло «Автодому» в ходе выкупа российских активов немецкого концерна.
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Источник: Русский автомобиль
Фото: forland.com
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