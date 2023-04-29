#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Правительство делает ставку на электромобили: список новых мерПравительство делает ставку на электромобили: список новых мер
Перечень дополнительных мер поддержки развития...
Простая красота: девушка заводит мотоцикл Иж Планета-5 (видео)Простая красота: девушка заводит мотоцикл Иж Планета-5 (видео)
Наконец-то наступила пора, когда лето, мотоцикл...
Что-то не так! Прислушиваемся к работе мотораЧто-то не так! Прислушиваемся к работе мотора
Неисправность двигателя порой можно выявить по...

Берегись, КАМАЗ Компас! В России появятся грузовики новой марки

Уже во второй половине года у нас будут продаваться машины Forland. Скорее всего, моделей будет сразу несколько.

За РулемНовые модели КАМАЗа: планы на 2023 год раскрыты

Бывший дистрибьютор марки Mercedes-Benz в РФ, а ныне владелец ее российских активов компания «Автодом» заключила дистрибьюторское соглашение с китайским брендом Forland, принадлежащим группе Foton.

Сообщивший об этом источник уточняет, что официальные продажи легко- и среднетоннажных грузовиков Forland начнутся в России во второй половине 2023 года. В линейке бренда несколько десятков моделей (на фото - Forland L7). Не исключено, что в РФ окажутся сразу несколько из них - в рамках типичной для китайских компаний тактики прощупывания рынка.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Это может осложнить жизнь КАМАЗу с его новым семейством среднетоннажников Компас, которые в основе своей тоже являются китайскими машинами, только другого бренда - JAC.

За Рулем

Сообщается, что завозом и обслуживанием машин марки Forland займется бывшее юрлицо представительства Mercedes-Benz — АО «Мерседес-Бенц Рус». Оно отошло «Автодому» в ходе выкупа российских активов немецкого концерна.

Источник: Русский автомобиль

Фото: forland.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0