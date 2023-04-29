Берегись, КАМАЗ Компас! В России появятся грузовики новой марки

Уже во второй половине года у нас будут продаваться машины Forland. Скорее всего, моделей будет сразу несколько.

Бывший дистрибьютор марки Mercedes-Benz в РФ, а ныне владелец ее российских активов компания «Автодом» заключила дистрибьюторское соглашение с китайским брендом Forland, принадлежащим группе Foton.

Сообщивший об этом источник уточняет, что официальные продажи легко- и среднетоннажных грузовиков Forland начнутся в России во второй половине 2023 года. В линейке бренда несколько десятков моделей (на фото - Forland L7). Не исключено, что в РФ окажутся сразу несколько из них - в рамках типичной для китайских компаний тактики прощупывания рынка.

Это может осложнить жизнь КАМАЗу с его новым семейством среднетоннажников Компас, которые в основе своей тоже являются китайскими машинами, только другого бренда - JAC.

Сообщается, что завозом и обслуживанием машин марки Forland займется бывшее юрлицо представительства Mercedes-Benz — АО «Мерседес-Бенц Рус». Оно отошло «Автодому» в ходе выкупа российских активов немецкого концерна.

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Источник: Русский автомобиль

Фото: forland.com