Geely Monjaro — раскрыт способ купить еще дешевле

Дешевле, чем предлагают российские серые дилеры «в обход» официального прайса...

Белорусские цены на Geely Monjaro оказались ниже, чем можно было ожидать. Напомним, в начале апреля модель начали продавать российские дилеры бренда: за версию Flagship они просят 4,45 млн рублей, за версию Exclusive — 4,55 млн рублей. Затем появились цены серых дилеров, и они оказались ниже: от 3,9 до 4,2 млн рублей.

Теперь же машину начали продавать в Республике Беларусь, и там Flagship оценен в 141 900 белорусских рублей, что составляет 3,8 млн российских рублей.

Топ-версия Exclusive в РБ стоит 143 900 белорусских рублей - то есть примерно 3,9 млн в российской валюте. Сообщается, что характеристики и комплектации идентичны российским: 2.0 турбо, 238 л.с., 8-ступенчатая АКП, полный привод.

Уже с базовой версии Monjaro располагает большим набором электронных помощников и продвинутых опций комфорта. Источник со ссылкой на белорусский av.by сообщает, что только в одном гомельском автоцентре Geely лист ожидания на модель растянулся уже на 150 человек.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Источник: ixbt.com

Фото: Geely