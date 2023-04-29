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Geely Monjaro — раскрыт способ купить еще дешевле

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За РулемБелоруссия вновь продает автомобили россиянам. Но есть проблема

Белорусские цены на Geely Monjaro оказались ниже, чем можно было ожидать. Напомним, в начале апреля модель начали продавать российские дилеры бренда: за версию Flagship они просят 4,45 млн рублей, за версию Exclusive — 4,55 млн рублей. Затем появились цены серых дилеров, и они оказались ниже: от 3,9 до 4,2 млн рублей.

Теперь же машину начали продавать в Республике Беларусь, и там Flagship оценен в 141 900 белорусских рублей, что составляет 3,8 млн российских рублей.

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Топ-версия Exclusive в РБ стоит 143 900 белорусских рублей - то есть примерно 3,9 млн в российской валюте. Сообщается, что характеристики и комплектации идентичны российским: 2.0 турбо, 238 л.с., 8-ступенчатая АКП, полный привод.

За Рулем

Уже с базовой версии Monjaro располагает большим набором электронных помощников и продвинутых опций комфорта. Источник со ссылкой на белорусский av.by сообщает, что только в одном гомельском автоцентре Geely лист ожидания на модель растянулся уже на 150 человек.

Источник: ixbt.com

Фото: Geely

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За РулемИннокентий Кишкурно
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