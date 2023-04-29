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Простая красота: девушка заводит мотоцикл Иж Планета-5 (видео)

Наконец-то наступила пора, когда лето, мотоцикл и девушку есть возможность соединить в одной точке пространственно-временного континуума.

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Советская мототехника, причем даже сравнительно поздней поры, постепенно входит в статус культовой. С подачи блогеров, поколение зумеров узнает о том, какие они были, эти мотоциклы СССР. С другой стороны, на селе эта техника никогда и не выходила из эксплуатации.

Сельский пейзаж будет фоном и этому видео с мотоциклом Иж Планета-5. В короткую ознакомительную поездку на байке отправляется симпатичная девушка. Простим ей отсутствие мотоэкипировки - но в первый и последний раз! К процессу запуска двигателя она подходит со знанием дела, и, хоть и упускает поначалу некоторые нюансы, в итоге справляется на «отлично».

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Отметим, что байк носит несколько доработок в стиле «кросс»: поднятое переднее крыло, покрашенное в основной цвет (в оригинале оно хромированное), лифт задней подвески, покрышки для бездорожья. А состояние - очень неплохое.

Проехав немного, девушка делится впечатлениями: ей очень нравится звук одноцилиндрового мотора Планеты. И с ней невозможно не согласиться - настоящая музыка!

Источник: Дорожные Войны

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За РулемИннокентий Кишкурно
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