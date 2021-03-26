Легендарный Иж Планета Спорт: видеообзор двух версий мотоцикла

С 1973 по 1984 годы в Ижевске собрали более 215 тысяч таких красавцев.

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Мотоцикл Иж Планета Спорт, мечта всех советских мальчишек 1970-80-х, попал на обзор Youtube-канала «Автомобильная Россия», который подготовил рассказ сразу о двух образцах, стоящих в Музее техники Вадима Задорожного. Один принадлежит к ранним годам выпуска, второй — один из последних. Эти мотоциклы начали выпускать в 1973 году, в качестве конкурента суперпопулярным в СССР чехословацким байкам Jawa и CZ.

Специально для этого мотоцикла был разработан одноцилиндровый 350-кубовый двигатель с раздельной системой смазки, выдававший 32 л.с., что при массе 135 кг давало хорошую динамику: до 100 км/ч байк разгонялся за 11 секунд, а максимальная скорость составляла 140 км/ч. Двигатель требовал бензин АИ-93 — это было нетипично для советских мотоциклов, но расход топлива при скорости около 60 км/ч составлял всего 3,5–4 л на 100 км/ч.

Впечатляющие характеристики Иж Планета Спорт ранних годов выпуска объяснялись отчасти импортными комплектующими: на мотоциклах применяли японские карбюраторы, немецкую оптику, итальянские свечи. Но и по сути Спорт был выдающейся машиной своего времени: например, стальная рама проходила особую термообработку, что гарантировало высокую прочность, а в передней подвеске применялась прогрессивная бесштоковая вилка; электрооборудование было 12-вольтовым. Ну, а узнать мотоцикл можно по самому яркому элементу дизайна — характерному топливному баку.

Другое знаменитое семейство ижевских мотоциклов — это двухцилиндровые Юпитеры; мы узнали, каким был самый первый.

Видео: Youtube/Автомобильная Россия