Каким был первый Иж Юпитер? Обзор реального экземпляра

На Иж-58 впервые применили двухцилиндровый движок, ставший отличительной чертой всех последующих Юпитеров.

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Мотоциклы под маркой Иж Юпитер были одними из самых распространенных в СССР; машины с двухцилиндровыми 350-кубовыми моторами являли собой старшую модель по отношению к не менее популярным одноцилиндровым ижевским Планетам. Youtube-канал «Автомобильная Россия» подготовил обзор мотоцикла Иж-58, который является родоначальником модели Юпитер. Показанный экземпляр снят в Музее техники Вадима Задорожного.

Мотоцикл содержится в состоянии близком и идеальному, на его одометре всего 12 километров пробега! А ведь Иж-58 Юпитер выпускался с 1961 по 1966 год, то есть мотоциклу на видео, по меньшей мере, 55 лет... Именно на этой модели появился двухцилиндровый двигатель объемом 350 куб.см, ставший в определенном смысле визитной карточкой всех последующих Юпитеров. На «пятьдесят восьмом» этот двигатель выдавал 18 л.с. А вот рама была заимствованной с Иж-56, с которым новый байк получился, по понятным причинам, похожим и внешне.

Серийное производство мотоциклов Иж началось в начале 1930-х годов, возобновилось после войны и продолжалось все советские годы; в 1991 был выпущен 10-миллионный мотоцикл. Но постсоветскую эпоху легендарная отечественная марка не пережила: последнюю модель, Иж Юпитер-5 сняли с производства 2008 году.

Правопреемником Ижевского машиностроительного завода (он же Ижмаш) является концерн «Калашников», который в 2020 году запатентовал электромотоцикл Aurus и показал прототип одноместного электробайка «Калашников» в стилистике послевоенного Иж-49.

Видео: Youtube/«Автомобильная Россия»