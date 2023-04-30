Новый Mercedes-Benz E-Class оформили для российского такси
Дизайнер представил, как бы выглядел новый Mercedes-Benz E-класса в кузове W214 в версии для российского такси.
Такую машину отличают характерная расклейка кузова, колпак на крыше, а также упрощенный декор. Колеса при этом, конечно, относительно скромные 17-дюймовые, а на капоте нет трехлучевой звезды.
При этом подразумевается, что четырехзонный климат-контроль ради комфорта пассажиров останется, а сиденья будут обшиты экокожей.
Под капотом гипотетического такси располагается двигатель, выдающий 199 л.с. и 320 Нм, в сочетании с 9-ступенчатым автоматом и 48-вольтовым стартер-генератором (технология «мягкого гибрида»).
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Источник: Quto
Фото: Mercedes-Benz, Quto
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Отзывы о Mercedes-Benz E-класса (2)
Достоинства:
Одно слово - Мерседес! Роскошный, комфортный, качественный. Экономичный - V6 3,5 литра битурбо 330 лс и всего 11 л/100 км. При 5 секундах до 100. Всякие говнюки, на гольфах GTI, ожидают, что дедушка на своем 2х литровом дизеле будет коптить небо, а не тут то было! Моргают потом дальним вслед.
Недостатки:
Не найдено
Комментарий:
Е400 купе