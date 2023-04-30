Новый Mercedes-Benz E-Class оформили для российского такси

Производство автомобиля стартует в конце года.

Дизайнер представил, как бы выглядел новый Mercedes-Benz E-класса в кузове W214 в версии для российского такси.

Такую машину отличают характерная расклейка кузова, колпак на крыше, а также упрощенный декор. Колеса при этом, конечно, относительно скромные 17-дюймовые, а на капоте нет трехлучевой звезды.

При этом подразумевается, что четырехзонный климат-контроль ради комфорта пассажиров останется, а сиденья будут обшиты экокожей.

Под капотом гипотетического такси располагается двигатель, выдающий 199 л.с. и 320 Нм, в сочетании с 9-ступенчатым автоматом и 48-вольтовым стартер-генератором (технология «мягкого гибрида»).

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Источник: Quto

Фото: Mercedes-Benz, Quto