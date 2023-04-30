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В Тольятти водитель таранил машины, пытаясь скрыться от ДПС

А после поимки еще и отказался от медосвидетельствования.

За РулемШкольник устроил пожар, пытаясь извлечь диск из колеса

В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали опасного нарушителя. Он привлек внимание сотрудников, когда вышел из увеселительного заведения перед тем, как сесть за руль Porsсhe Panamera. Инспекторы предприняли попытку остановить водителя, но он продолжил движение с нарушениями ПДД.

Погоня вроде бы завершилась успехом, когда полицейские заблокировали машину, однако водителю удалось вырваться, врезавшись в патрульный автомобиль. Немного позже нарушителя задержали. От медосвидетельствования он отказался.

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Суд лишил водителя 2001 года рождения права управления транспортными средствами на 1 год. Материалы по другим семи протоколам за грубые нарушения ПДД все еще рассматривает суд.

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Источник: ГУ МВД России по Самарской области

Фото: Depositphotos

Видео: Подслушано у Полиции/Вконтакте

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За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
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