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Найдено самое неожиданное применение пикапа Ford Ranger

Это примерно настолько же логично, как загнать спорткар на бездорожье.

За РулемРассекречена последняя модель SAAB, которую никто не видел

В Австралии в качестве автомобиля безопасности для серии кольцевых гонок Repco Supercars Championship выбрали, пожалуй, одну из самых неожиданных моделей – пикап Ford Ranger.

По технической части машина стандартная: 3-литровый V6 мощностью 400 л.с., 10-ступенчатый автомат, постоянный полный привод с блокировками переднего и заднего межколесных дифференциалов.

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Пикап пробудет в роли автомобиля безопасности в течение всего чемпионата 2023 года.

Видимо, такой способ привлечь внимание к модели как раз и основан на эффекте неожиданности, ведь подобное событие будут обсуждать и освещать многие.

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Источник: carscoops

Фото: Ford

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

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За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
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