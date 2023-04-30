Найдено самое неожиданное применение пикапа Ford Ranger
В Австралии в качестве автомобиля безопасности для серии кольцевых гонок Repco Supercars Championship выбрали, пожалуй, одну из самых неожиданных моделей – пикап Ford Ranger.
По технической части машина стандартная: 3-литровый V6 мощностью 400 л.с., 10-ступенчатый автомат, постоянный полный привод с блокировками переднего и заднего межколесных дифференциалов.
Пикап пробудет в роли автомобиля безопасности в течение всего чемпионата 2023 года.
Видимо, такой способ привлечь внимание к модели как раз и основан на эффекте неожиданности, ведь подобное событие будут обсуждать и освещать многие.
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Источник: carscoops
Фото: Ford
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