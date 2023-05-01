Бюджетный Geely стал массово продаваться в России

Цены могут приятно удивить.

В России появился в продаже бюджетный седан Geely Emgrand 7 2023 года. Везут его как дилеры, так и частники.

Цены по нынешним меркам выглядят щадящими. За машину с 1,5-литровым атмосферником и механикой в Санкт-Петербурге хотят 1,5 млн рублей. В Находке ту же версию, но ввезенную из Китая, продадут за 1,546 миллиона. Модификация с тем же двигателем и вариатором вместо МКПП обойдется уже в 1,8-2,2 миллиона рублей.

Напомним, что Geely Emgrand по цене находится близко к Lada Vesta, но больше по размерам (4638x1822x1460 мм против 4410x1764x1497 мм) и в максимальной версии богаче на некоторые опции (мультимедийная система с дисплеем диагональю 12,3 дюйма, электрорегулировки водительского сиденья, люк в крыше).

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Источник: IXBT

Фото: Geely