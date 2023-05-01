Новый Defender умело переделали под классический
Британская мастерская Chelsea Truck Company, которая специализируется на тюнинге Land Rover и Range Rover, показала проект Heritage Remastered на базе современного Defender. Автомобиль стилизовали под первый в истории Land Rover с номерным знаком «HUE 166»
Внешних изменений не очень много, но они заметны. У машины новый передний бампер с решеткой, отсылающей к первому Land Rover. На ней, как и на чехле запасного колеса, красуется надпись 90 (в случае пятидверки это будет число 110). Также в образ входят накладки на арки, диски в стиле ретро и эксклюзивная окраска.
Для интерьера предлагается лишь выбор другой кожи, а технических доработок и вовсе не предусмотрено.
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Источник: Carscoops
Фото: Project Kahn
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Отзывы о Land Rover Defender (4)
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.