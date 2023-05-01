Новый Defender умело переделали под классический

И, конечно же, сделали это на родине легендарного внедорожника.

Британская мастерская Chelsea Truck Company, которая специализируется на тюнинге Land Rover и Range Rover, показала проект Heritage Remastered на базе современного Defender. Автомобиль стилизовали под первый в истории Land Rover с номерным знаком «HUE 166»

Внешних изменений не очень много, но они заметны. У машины новый передний бампер с решеткой, отсылающей к первому Land Rover. На ней, как и на чехле запасного колеса, красуется надпись 90 (в случае пятидверки это будет число 110). Также в образ входят накладки на арки, диски в стиле ретро и эксклюзивная окраска.

Для интерьера предлагается лишь выбор другой кожи, а технических доработок и вовсе не предусмотрено.

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Источник: Carscoops

Фото: Project Kahn