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Новый Defender умело переделали под классический

И, конечно же, сделали это на родине легендарного внедорожника.

За РулемНайдено самое неожиданное применение пикапа Ford Ranger

Британская мастерская Chelsea Truck Company, которая специализируется на тюнинге Land Rover и Range Rover, показала проект Heritage Remastered на базе современного Defender. Автомобиль стилизовали под первый в истории Land Rover с номерным знаком «HUE 166»

Внешних изменений не очень много, но они заметны. У машины новый передний бампер с решеткой, отсылающей к первому Land Rover. На ней, как и на чехле запасного колеса, красуется надпись 90 (в случае пятидверки это будет число 110). Также в образ входят накладки на арки, диски в стиле ретро и эксклюзивная окраска.

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Для интерьера предлагается лишь выбор другой кожи, а технических доработок и вовсе не предусмотрено.

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Источник: Carscoops

Фото: Project Kahn

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За РулемПшенин Владимир
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

За РулемБезымянный
Land Rover Defender  2008/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.

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