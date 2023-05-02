Перестали наказывать водителей, доставивших пострадавших в ДТП в больницу

Формально такие водители покинули место ДТП, но теперь суды должны учитывать и обстоятельства, при которых это произошло.

Жительница Воронежской области сбила ребенка на обочине. Дожидаться скорой не стали и вместе с мужем сразу же отвезли пострадавшего в больницу.

Мальчик получил тяжелые травмы, и судить за аварию стали по Уголовному кодексу. Следователи посчитали, что, поехав с ребенком в больницу, гражданка сбежала с места ДТП, обвинение стало более жестким, и ее отправили на три года в колонию-поселение. После выхода из колонии она еще два с половиной года не имела права садиться за руль.

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Наказание водителя за ДТП, в котором пострадали люди, зависит от отягчающих обстоятельств. Если их нет, а жертвы хоть и пострадали, но выжили, это преступление небольшой тяжести. Наказание более мягкое.

Если водитель нетрезв, или скрылся с места ДТП, или лишен прав – преступление переводится в категорию средней тяжести.

Согласно правилам, водитель может отвезти в больницу пострадавших в ДТП, но сразу же обязан вернуться на место аварии.

Когда ребенка привезли в больницу, медики сообщили в полицию о поступлении потерпевшего в дорожно-транспортном происшествии. Приехавшие в больницу сотрудники полиции нашли виновницу аварии у больницы. Она не скрывалась, вместе с сотрудниками полиции проехала на место ДТП, участвовала в осмотре места происшествия, прошла медосвидетельствование.

Но суд все равно вменил ей то, что она не поехала сразу на место аварии, а оставалась в больнице. То, что она вернулась туда с полицейскими, ей не зачли.

Кассационный суд счел подход нижестоящих инстанций формальным (по сути, ее приравняли к пьяному за рулем) и изменил приговор на ограничение свободы. Лишение прав убрали. А поскольку снизилась тяжесть преступления, то истекли и сроки давности. Гражданку освободили, а дело включили в обзор судебной практики.

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Источник: «Российская газета»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС