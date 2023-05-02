В Краснодарском крае остановили мужчину на ванне с мотором
Станица Кугоейская Краснодарского края на днях прославилась в соцсетях довольно необычным видеороликом. В нем запечатлен мужчина, которого ДПС остановила на оригинальном транспортном средстве.
Мужчина передвигался на ванне, к которой были приделаны колеса от садовой тачки и установлен двигатель от мопеда или мотоблока. В рулевом управлении также использовались детали мопеда. Привод тормоза, судя по всему, ручной – его роль выполняет рычаг слева от «кокпита».
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Словом, аппарат у гражданина получился в высшей степени интересный, однако передвигаться по дорогам общего пользования на таком нельзя. Более того, у мужчины не оказалось никаких прав, автомобилем он не владеет.
Источник указывает, что от изобретателя исходил довольно сильный запах алкоголя. Его отстранили от управления, а «болид» забрали на штрафстоянку.
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Источник: Baza
Фото: скриншот видео YouTube
Видео: YouTube / globalnewskz
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