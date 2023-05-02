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В Краснодарском крае остановили мужчину на ванне с мотором

«Гражданин, вылазим отсюда, приехали» – столь печальной фразой, увы, закончился вояж «Кулибина» из южного региона России.

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Станица Кугоейская Краснодарского края на днях прославилась в соцсетях довольно необычным видеороликом. В нем запечатлен мужчина, которого ДПС остановила на оригинальном транспортном средстве.

Мужчина передвигался на ванне, к которой были приделаны колеса от садовой тачки и установлен двигатель от мопеда или мотоблока. В рулевом управлении также использовались детали мопеда. Привод тормоза, судя по всему, ручной – его роль выполняет рычаг слева от «кокпита».

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Словом, аппарат у гражданина получился в высшей степени интересный, однако передвигаться по дорогам общего пользования на таком нельзя. Более того, у мужчины не оказалось никаких прав, автомобилем он не владеет.

Источник указывает, что от изобретателя исходил довольно сильный запах алкоголя. Его отстранили от управления, а «болид» забрали на штрафстоянку.

Источник: Baza

Фото: скриншот видео YouTube

Видео: YouTube / globalnewskz

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За РулемИннокентий Кишкурно
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