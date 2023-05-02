Начинаются гонки REC: первый этап уже в мае!
Российская серия гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) возвращается на автодромы после сезонного перерыва. 14 мая участники снова выйдут на старт главных «длинных» гонок в России. Гран-при Москвы стартует в 15:00.
Нас ждет соревнование автомобилей разных классов: от мощных спортпрототипов и суперкаров категории GT до автомобилей национальных классов, шорткатов и нестареющей «классики». Всего на старте первого этапа ожидается более 25 экипажей.
В пелетоне будут присутствовать все победители прошлого сезона: Сергей Столяров и Ринат Салихов на Mercedes GT3 (экипаж 48, YADRO MOTORSPORT), Роман Русинов на спортпрототипе G01 (экипаж 26, G-Drive Racing), Марат Хайров на BMW GT4 (экипаж 126, АPR Team), Вадим Верещагин и Татьяна Добрынина на шорткате под номером 44 (Гонки – и точка), экипаж 53 во главе с Валерием Смирновым (Mazda Karting Academy).
Ожидаются и призеры отдельных этапов и новые участники: IY Engineering & Mospolytech (экипаж 7, Marussia GT), MotorSharks (экипаж 83, Mercedes GT4), KTM Racing Team (экипаж 71, KTM X-BOW), Iskra Motorsport (экипажи 77, 37, 55 на Porsche и 97, 55 на Toyota), Balchug Racing Team (экипаж 21, шорткат) и многие другие.
Пожалуй, главный дебют сезона – это Marussia B2 (экипаж 27, команда NRG Motorsport). В прошлом сезоне из-за технических проблем уникальный автомобиль из Санкт-Петербурга не смог принять участие в заездах, но в этом году ожидается, что «младшая» Marussia раскроет свой потенциал.
Кроме того, на первом этапе в Москве компания «Централ Партнершип» будет снимать эпизод нового художественного фильма в жанре комикс-триллера с участием актера Гелы Месхи и экипажей REC. Организаторы говорят, что зрителей ожидает масса интересного, уик-энд спланирован как спортивный праздник для всей семьи.
Russian Endurance Challenge (REC) – это серия гоночных марафонов на длинную дистанцию, с продолжительностью до четырех часов. В нынешнем формате гонки проводятся в России с 2015 года. Победители определяются в абсолютном зачете и в классах CN, CN Pro, GT, GT light, GT Pro. Календарь 2023 года включает пять этапов, которые пройдут на автодромах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Билеты на трибуны можно приобрести на сайте superrace.ru, а прямая трансляция будет доступна на телеканалах СТАРТ и в группе РОСГОНКИ в ВК.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Фото: rusendurance.com
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