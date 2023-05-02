Начинаются гонки REC: первый этап уже в мае!

Первые два этапа марафона Russian Endurance Challenge пройдут в статусе двухэтапного Гран-При Москвы на подмосковной трассе Moscow Raceway.

Российская серия гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) возвращается на автодромы после сезонного перерыва. 14 мая участники снова выйдут на старт главных «длинных» гонок в России. Гран-при Москвы стартует в 15:00.

Нас ждет соревнование автомобилей разных классов: от мощных спортпрототипов и суперкаров категории GT до автомобилей национальных классов, шорткатов и нестареющей «классики». Всего на старте первого этапа ожидается более 25 экипажей.

В пелетоне будут присутствовать все победители прошлого сезона: Сергей Столяров и Ринат Салихов на Mercedes GT3 (экипаж 48, YADRO MOTORSPORT), Роман Русинов на спортпрототипе G01 (экипаж 26, G-Drive Racing), Марат Хайров на BMW GT4 (экипаж 126, АPR Team), Вадим Верещагин и Татьяна Добрынина на шорткате под номером 44 (Гонки – и точка), экипаж 53 во главе с Валерием Смирновым (Mazda Karting Academy).

Ожидаются и призеры отдельных этапов и новые участники: IY Engineering & Mospolytech (экипаж 7, Marussia GT), MotorSharks (экипаж 83, Mercedes GT4), KTM Racing Team (экипаж 71, KTM X-BOW), Iskra Motorsport (экипажи 77, 37, 55 на Porsche и 97, 55 на Toyota), Balchug Racing Team (экипаж 21, шорткат) и многие другие.

Пожалуй, главный дебют сезона – это Marussia B2 (экипаж 27, команда NRG Motorsport). В прошлом сезоне из-за технических проблем уникальный автомобиль из Санкт-Петербурга не смог принять участие в заездах, но в этом году ожидается, что «младшая» Marussia раскроет свой потенциал.

Кроме того, на первом этапе в Москве компания «Централ Партнершип» будет снимать эпизод нового художественного фильма в жанре комикс-триллера с участием актера Гелы Месхи и экипажей REC. Организаторы говорят, что зрителей ожидает масса интересного, уик-энд спланирован как спортивный праздник для всей семьи.

Russian Endurance Challenge (REC) – это серия гоночных марафонов на длинную дистанцию, с продолжительностью до четырех часов. В нынешнем формате гонки проводятся в России с 2015 года. Победители определяются в абсолютном зачете и в классах CN, CN Pro, GT, GT light, GT Pro. Календарь 2023 года включает пять этапов, которые пройдут на автодромах в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Билеты на трибуны можно приобрести на сайте superrace.ru, а прямая трансляция будет доступна на телеканалах СТАРТ и в группе РОСГОНКИ в ВК.

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: rusendurance.com