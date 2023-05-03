Названы главные проблемы при продаже машины

Оказалось, что женщинам гораздо проще продать свой автомобиль, чем мужчинам.

В ходе исследования специалистами сервиса СберАвто и аналитиками Rambler&Co было опрошено более 100 тысяч автомобилистов из всех регионов России.

Выяснилось, что свои автомобили хотя бы раз продавали 67% из них. При этом 83% продают машины частным лицам по объявлениям или по знакомству, и только 17% прибегали к услугам посредников, в том числе трейд-ину.

Треть автомобилистов (30%) продавали свои машины около месяца, у 29% на это уходило всего 2-3 дня. 27% опрошенных рассказали, что на поиск покупателя уходила неделя, а у 14% автомобиль никак не продавался более месяца.

Женщинам продать свой автомобиль проще, и именно у них на это чаще всего уходит 2-3 дня (в 39% случаев). Найти так быстро покупателя удается лишь 25% мужчин.

Довольны своим опытом продажи машины большинство автомобилистов – 86%. У 5% при этом возникали сложности, а 4% отметили, что продажа автомобиля стала негативным опытом.

Главными сложностями при продаже машин становятся постоянные переписки, созвоны и осмотры. Также трудозатратной считается и подготовка автомобиля к продаже (8%). Не менее утомительны и переговоры, торг и оформление документов (18%).

Были жалобы и на такие неприятности, как новые штрафы уже после продажи из-за того, что новый владелец не перерегистрировал машину на себя. Поступают и жалобы на автомобиль от новых владельцев.

Важно: 4% столкнулись с попытками мошенничества.

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