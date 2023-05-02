У Toyota появятся новые модели – уже скоро
Когда в начале года Акио Тойода ушел с поста главы Toyota, фанаты марки забеспокоились, что новое руководство затормозит выпуск линейки автомобилей Gazoo Racing.
Поскольку японский автопроизводитель решил значительно вложиться в электромобили, некоторые неэлектрические модели могли быть задвинуты на второй план. К счастью, этого не произойдет. Недавно назначенный новый генеральный директор и президент Кодзи Сато заявил, что модельный ряд GR может оказаться даже шире запланированного изначально.
Бренд Gazoo появится в скором будущем, и, возможно, мы даже сможем его ускорить», – полагает Кодзи Сато.
Также он отметил, что у Акио Тойоды, который сейчас является председателем правления автопроизводителя, «есть гораздо больше времени для разработки автомобилей подразделения Gazoo Racing», которое он основал еще в 2007 году.
Естественно, Кодзи Сато не стал вдаваться в подробности о том, какие модели, кроме GR Yaris, GR Corolla, GR 86 и GR Supra, могут войти в линейку GR. Также компания готовит особую версию модели GRMN Supra.
Что касается автомобиля на фото, это официальный концепт Toyota – двухместный родстер Sports EV, который был показан в конце 2021 года. Конкурировать же он будет с MG Cyberster и Porsche Boxster/Cayman следующего поколения, которые выйдут в 2025 году.
- Старое видео краш-тестов – пикап против спорткара: это видео было снято примерно в середине 1990-х годов. В нем в буквальном смысле столкнулись Ford F-150 и Mitsubishi 3000GT.
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Фото: Toyota
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