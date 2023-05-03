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Назван идеальный (полноприводный!) универсал за 1 млн рублей

Среди всевозможных Avant, Allroad, Alltrack и прочих, эта машина все же стоит особняком. Ибо имеет ряд собственных преимуществ.

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Универсал с полным приводом - пожалуй, это самая подходящая формула для семейного автомобиля. Если рассматривать машины с пробегом, можно вполне найти что-то за разумные деньги. Но как быть уверенным в том, что машина за 1-1,5 млн рублей не «посыпется» через десяток тысяч км?

Среди в общем похожих вариантов эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев выделяет Volvo XC70 второго поколения, выпускавшийся с 2007 до 2016 года. Цены на рынке сейчас: 1,0–2,5 млн рублей.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Машина отличается высоким клиренсом (210 мм) и не имеющей внятных нареканий подвеской. Полный привод – с муфтой Haldex, при пробуксовке передних колес автоматически подключаются задние.

Материалы салона и оснащение – премиальные. Объем багажника – 944 л.

За Рулем

Главный мотор – 5-цилиндровый дизель 2.4 в четырех версиях мощности (163–215 л. с.). Это один из лучших дизелей вообще: ресурс под 500 тысяч км. Набор слабостей у него совершенно типовой и не испугает понимающего владельца.

Бензиновый атмосферник R6 3.2 (238 л. с.) – отличный мотор с невеликим набором болячек и ресурсом свыше 350 тысяч км. Минус – чрезмерный аппетит. Топовый наддувный 3.0 (304 л. с.) экономичнее, но более капризен и ресурс его скромнее.

Распространенные у нас КП – гидроавтоматы Aisin TF‑80SC (6 ступеней) или TG‑81SC (8 ступеней). Первая склонна к перегреву, но при должном уходе ходит 300 тысяч км. Вторая – еще более живучая.

Словом, Volvo XC70 второго поколения – это лучший вариант, если найти ухоженную машину.

Но есть и другие! Подробно изучаем все полноприводные универсалы за миллион с хвостиком!

Фото: Volvo

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За РулемИннокентий Кишкурно
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