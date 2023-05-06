Велосипедисту пришлось расплатиться за фотосессию. Не представляете чем!

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Произошло это в апреле, в Лейпциге (Германия). Велосипедист заметил красивого черного ворона, когда отдыхал во время своего велосипедного тура. Птица была не из пугливых, поэтому он снимал ее крупным планом на свой телефон.

Внезапно ворон взлетел, подлетел прямо к его велосипеду, посмотрел на бумажный пакет с 2 кусочками торта и забрал его!

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Велосипедист крайне удивился дерзости и силе этой птицы. Трудно было представить, что она может нести такой тяжелый груз. Еще более удивительно, как ворон понял, что лакомство спрятано в бумажном пакете? Птица оказалась не только красивая, но еще и умная!

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube

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За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
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